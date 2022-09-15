محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وجه مفتي جمهورية أذربيجان رئيس إدارة مسلمي القوقاز، الدكتور “الله شكر باشا زاده”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم، على الدعم المتواصل الذي يقدمونه لأذربيجان وشعبها.
ونوه خلال لقائه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان، بالعلاقات الطيبة التي تربط المملكة وقيادتها الرشيدة بدول العالم الإسلامي وعلى رأسها أذربيجان.
وأشاد بجهود المملكة في خدمة الإسلام، ونشر مبادئ الدين الإسلامي الصحيح في مختلف أرجاء الأرض، مؤكدًا أن كلمة الدكتور آل الشيخ في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، حملت رسالة واضحة تمثل رسالة المملكة في الدعوة إلى الوحدة والتفاهم والتسامح والاعتدال، والتصدي للكراهية والعنف.
أخبار قد تهمك
من جانبه، أشاد آل الشيخ بما وجده لدى ضيفه من رغبة جادة وحقيقية في التعاون البناء من أجل نشر مبادئ التسامح ونبذ العنف، مقدّرا لفضيلته الثناء العطر الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما قدموه للعالم الإسلامي والعالم ككل، من خلال تبني نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، ونبذ العنف والغلو والتطرف، وكل ما من شأنه نشر الفهم الحقيقي للإسلام وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمفتي أذربيجان نسخة فاخرة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
قد يهمك أيضاً :-
- السفارة في واشنطن تجدد التحذير من عمليات نصب تستهدف المواطنين
- “الصحة” تسجل 108 إصابات جديدة بكورونا
- أمير الجوف يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022
- وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مفتي أذربيجان
- أمير الحدود الشمالية بالنيابة يكرم فريق هيئة الهلال الأحمر المشاركين في ورشة عمل الإسعافات الأولية
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي أذربيجان: نشكر خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل لبلادنا وشعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.