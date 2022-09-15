مفتي أذربيجان: نشكر خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل لبلادنا وشعبنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وجه مفتي جمهورية أذربيجان رئيس إدارة مسلمي القوقاز، الدكتور “الله شكر باشا زاده”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم، على الدعم المتواصل الذي يقدمونه لأذربيجان وشعبها.

ونوه خلال لقائه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان، بالعلاقات الطيبة التي تربط المملكة وقيادتها الرشيدة بدول العالم الإسلامي وعلى رأسها أذربيجان.

وأشاد بجهود المملكة في خدمة الإسلام، ونشر مبادئ الدين الإسلامي الصحيح في مختلف أرجاء الأرض، مؤكدًا أن كلمة الدكتور آل الشيخ في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، حملت رسالة واضحة تمثل رسالة المملكة في الدعوة إلى الوحدة والتفاهم والتسامح والاعتدال، والتصدي للكراهية والعنف.

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من جانبه، أشاد آل الشيخ بما وجده لدى ضيفه من رغبة جادة وحقيقية في التعاون البناء من أجل نشر مبادئ التسامح ونبذ العنف، مقدّرا لفضيلته الثناء العطر الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما قدموه للعالم الإسلامي والعالم ككل، من خلال تبني نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، ونبذ العنف والغلو والتطرف، وكل ما من شأنه نشر الفهم الحقيقي للإسلام وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمفتي أذربيجان نسخة فاخرة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.