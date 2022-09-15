أمير الحدود الشمالية بالنيابة يكرم فريق هيئة الهلال الأحمر المشاركين في ورشة عمل الإسعافات الأولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, فريق هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المشاركين في ورشة عمل الإسعافات الأولية التي نُظّمت في إمارة المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار “تعلّم الإسعافات الأولية مدى الحياة”.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال الورشة منظومة من الأنشطة والفعاليات التي تركز على أهمية الإسعافات الأولية، وفي مقدمتها الحفاظ على حياة المصاب بشكل فوري من أي خطر يهدده، ومنع المضاعفات؛ كحالات الإغماء وانسداد التنفس وارتفاع مستوى سكر الدم وانخفاضه، إضافة لكيفية التعامل مع الإصابات الخفيفة، حيث يتم تدارك الإجراءات الأولية مباشرةً؛ لحفظ الحياة والحول دون تدهور الحالة المرضية ومساعدتها في الاستشفاء بطريقة صحيحة وبالسرعة القصوى لمواجهة الظروف والمواقف الصعبة والطارئة.

وثمن سموه خلال اللقاء الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافةً إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية، مؤكداً الحرص بتسخير جميع الإمكانات التي تسهم في نشر أهمية الإسعافات الأولية من خلال نقلها لدى أفراد المجتمع كافة، وتشجيعهم على اكتساب المعرفة في الطرق السليمة للإسعافات الأولية.