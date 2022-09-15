56 شاباً وفتاة يشاركون في ملتقى “من فكرة إلى واقع” لريادة الأعمال بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع, بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, ملتقى بعنوان “من فكرة إلى واقع”, بحضور 56 شاباً وفتاة من رواد الأعمال, والمهتمين بمجال ريادة الأعمال. واستعرض الملتقى الذي عقد بمقر غرفة المدينة المنورة عدة محاور, شملت التعريف برائد الأعمال الناجح, وأنواع ريادة الأعمال, وخطوات الانتقال بالمشروع من الفكرة إلى الواقع, وأبرز العقبات والتحدّيات التي تواجه روّاد الأعمال أثناء مراحل بناء مشروعاتهم, وأهمية الوعي الثقافي لاستدامة المشروع, والاهتمام بالمنتج وجودته, وطرق وأساليب تسويقه, وسبل تنميته وتطويره.

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