البروفيسورة الهزاع لـ”أخبار 24″: “الفاحص الذكي” سيكشف على 36 ألف مريض سكري بحلول 2023

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أعربت الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة “سدم” المختصة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الحياة، البروفيسورة سلوى الهزاع، عن اعتزازها بإشادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتجربتها في هذا المجال خلال كلمته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وقالت الهزاع في اتصال مع “أخبار 24” إن مثل هذه الإشادة تدفعها للتقدم والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الإشادة بـ”سدم” وجهودها في خدمة القطاع الصحي عن طريق تعزيز دور الذكاء الاصطناعي فيه، يعكس رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تحويل الصحة الرقمية إلى نظام مبتكر وفعال ومستدام ومتاح لجميع المرضى في مختلف مناطقها.

وأشارت إلى أن المرأة السعودية جزء فعال وشريك أساسي في تنمية الوطن ونهضة البلاد، وارتفاع أعداد النساء العاملات في مجالات الذكاء الاصطناعي يدفع للفخر بدورهن في التغلب على التحديات والاستفادة من جميع الممكنات.

وأبانت أن “سدم” مثال لتمكين المرأة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تقودها استشارية عيون بخبرة تتجاوز الـ 37 عامًا، وتحمل شهادة الماجستير في الإدارة الطبية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وتقدم حلول ذكاء اصطناعي هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ولفتت الهزاع إلى أن هناك انسجام بين “سدم” وطموح المملكة في أن تصبح في مقدمة الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، لرفع جودة الحياة ومن أجل خير الإنسانية.

وأوضحت أنه بنهاية عام 2023 سيكون “الفاحص الذكي” للكشف المبكر عن أمراض سكري العين باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ قد كشف على ما يقارب 36 ألف مريض سكري في مختلف مناطق المملكة، لافتة إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وأضافت أن “الفاحص الذكي” يقوم بدور كبير الآن في تشخيص المرضى وتحديد حالتهم وإحالتها للطبيب إذا استدعت الحاجة، الأمر الذي يترك مزيدا من الوقت لطبيب العيون لمباشرة الإجراءات العلاجية، وليس للفحص والتشخيص الروتيني المتكرر.



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Source akhbaar24

