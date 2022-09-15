“الإحصاء”: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقفز 3% في أغسطس الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي بنسبة 3% مقارنةً بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق يوليو 2022م، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.7%.

وأرجعت سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4% وأسعار النقل بنسبة 4%، مضيفة أن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر أغسطس 2021م.

ولفتت إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعًا بنسبة 4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.7%، كما سجَّل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.

وبلغت نسبة الارتفاع في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 2.5% متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.7%، كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 2.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 21.7%.

ونوهت بأن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً بنسبة 7.3%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 7.3%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 5.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1%.





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Source akhbaar24

