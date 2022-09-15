“الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 5.6% في أغسطس الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس) ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس الماضي بنسبة 5.6% مقارنة بنظيره من العام الماضي، نظرا لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 3.2% وثقلها في المؤشر.
وأضافت أن الآلات المستعملة في الأغراض العامة شهدت أكبر زيادة سنوية في شهر أغسطس 2022م، وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات زيادة في أسعار الجملة بنسبة %3.2 ؛ نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 10.2 %، وأسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 6.9% ؛ وذلك لثقلهما في المؤشر .
ولفتت إلى أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفع بنسبة 4.8% ؛ نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.5%، وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 8.8%؛ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 22.3%.
وأكدت أن باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنسبة 15%؛ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 18.3%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 8.7%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 6.0%؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 6%.
ونوهت بأن مؤشر أسعار الجملة لشهر أغسطس الماضي انخفض مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.5%؛ متأثرا بانخفاض أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.9% ؛ والتي بدورها تأثرت بانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 4.1%.
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