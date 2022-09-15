“التجارة” تعلن طرح عدد من الوظائف للذكور والإناث لشغل 58 وظيفة شاغرة

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أعلنت وزارة التجارة، طرح 58 وظيفة للذكور والإناث، من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم سيكون عبر منظومة التوظيف “جدارة” عند الساعة 12:00 ص، ابتداءً من يوم (الثلاثاء) المقبل، وينتهي يوم (السبت) بعد المقبل.

وقالت إن الوظائف على المراتب (5-6-7-8)، في عدد من التخصصات الإدارية والفنية، منها: مهندسون معماريون ومدنيون ومحاسبون، وباحثون قانونيون وأخصائيو أمن معلومات وعلاقات عامة، وإدارة مخاطر.

وأبانت أن التقديم متاح لخريجي الدرجات العلمية لعام 2018م فما فوق، وسيتم ترشيح الأعلى معدلًا، وفي حال التساوي سيتم تفضيل الأحدث تخرجًا.



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Source akhbaar24

