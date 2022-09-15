- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت وزارة التجارة، طرح 58 وظيفة للذكور والإناث، من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.
وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم سيكون عبر منظومة التوظيف “جدارة” عند الساعة 12:00 ص، ابتداءً من يوم (الثلاثاء) المقبل، وينتهي يوم (السبت) بعد المقبل.
وقالت إن الوظائف على المراتب (5-6-7-8)، في عدد من التخصصات الإدارية والفنية، منها: مهندسون معماريون ومدنيون ومحاسبون، وباحثون قانونيون وأخصائيو أمن معلومات وعلاقات عامة، وإدارة مخاطر.
وأبانت أن التقديم متاح لخريجي الدرجات العلمية لعام 2018م فما فوق، وسيتم ترشيح الأعلى معدلًا، وفي حال التساوي سيتم تفضيل الأحدث تخرجًا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تعلن طرح عدد من الوظائف للذكور والإناث لشغل 58 وظيفة شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.