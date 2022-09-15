شاهد.. لحظة سقوط حارس نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه

︎

.



وثق مقطع فيديو من داخل كنيسة وستمنستر في لندن العاصمة لحظة سقوط أحد حراس نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مغشياً عليه أثناء إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأظهر المقطع؛ الحارس وهو يقف بالقرب من النعش وقد بدا عليه عدم الاتزان وظل محاولًا التماسك، غير أنه لم تمر لحظات حتى سقط مغشيًا عليه.

وهرع اثنان من أفراد طاقم الحراسة لمساعدته على النهوض ليتم استبداله بفرد آخر من الحرس.

وتشهد قاعة وستمنستر يوم (الإثنين) المقبل، آخر أيام أسبوع الوداع، حضور أكثر من 500 شخصية عالمية، منهم قادة دول وسياسيون بارزون، بخلاف عائلات ملكية أوروبية وآسيوية، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الملكة إليزابيث الثانية.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

