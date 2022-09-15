صحة المدينة المنورة تنفّذ 132 جولة رقابية على المستشفيات والمجمّعات الطبية

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المناطق_المدينة المنورة نفّذت صحة المدينة المنورة 132 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الطبية خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. وشملت الجولة 70 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 27 زيارة على الصيدليات, و21 زيارة على المجمعات, إضافة إلى 11 جولة تفتيش على مراكز البصريات, و3 جولات على المختبرات للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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