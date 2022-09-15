شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المغرب يكشف حقيقة تسببه في استبعاد حمدالله من المنتخب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف فيصل فجر لاعب الوحدة السعودي ومنتخب المغرب عن حقيقة الخلافات بينه وبين عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد السعودي وزميله بمنتخب المغرب وتسببه في استبعاده من قائمة المنتخب في فترة من الفترات.

واتُهم فيصل فجر لاعب الوحدة السعودي في وقت سابق أنه تسبب في استبعاد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي وقتها والمدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، لحمدالله قبل بطولة الأمم الإفريقية عام 2019.

فيصل فجر يكشف حقيقة تسببه في استبعاد حمدالله من المنتخب المغربي

وأكد فجر في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية أنه لم يتدخل في مثل هذه الأمور ولا يوجد أي مشكلة بينه وبين حمدالله.

وقال فجر في تصريحاته:"لم أتسبب في أي مشكلة لحمدالله في المنتخب، كانت علاقتنا مميزة ولا أعتقد أن الخلافات بيننا تسببت في خروجه من حسابات رينارد واستبعاده من المنتخب".

فيصل فجر يكشف حقيقة خلافاته مع حمدالله بسبب ركلات الجزاء

وعن الخلاف معه في وقت من الأوقات بسبب تنفيذ ركلات الجزاء قال:"كنت أسعى وقتها لتنفيذ تعليمات هيرفي رينارد مدرب المنتخب وطلب مني أن أكون من ينفذ ركلات الجزاء الخاصة بالمنتخب".

وأضاف: "لا يوجد خلاف بيني وبين حمدالله، العلاقة بيننا جيدة وهو لاعب رائع وحقق الكثير من الأرقام المميزة في السعودية".

وأختتم تصريحاته بالحديث عن انتقاله للوحدة السعودي قائلا: "الهدف لم يكن ماديا واتيت إلى هنا بحثا عن التغيير وخوض تجربة جديدة بعد خوض سنتين في تركيا، أنا سعيد الآن بهذا القرار وبتواجدي داخل السعودية".