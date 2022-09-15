الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تنفذ برنامج “بالحكمة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، أمس، برنامج “بالحكمة”، الذي يُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي.
ويهدف البرنامج إلى الدعوة لجميع قاصدي المسجد الحرام بالحكمة والرفق واللين.
ويأتي ذلك سعيًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.
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