وصول الإعصار “مويفا” إلى مدينة شنغهاي الصينية

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إعصار “مويفا” إلى مدينة شنغهاي الصينية مصحوباً برياح قوية ، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم، أن الإعصار ضرب للمرة الثانية حي فنغشيان بعد منتصف الليل، فيما بلغ الضغط الجوي في مركزه عند الهبوط 975 هيكتوباسكال، وسرعة الرياح 126 كم في الساعة.

وكان الإعصار “مويفا” قد ضرب ساحل تشوشان بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين في حوالي الساعة 8:30 ليل الأربعاء الماضي، وفقاً لمقر السيطرة على الفيضانات والأعاصير والجفاف بالمقاطعة.