شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يُزين تشكيل النصر المتوقع لمباراة الباطن.. وغياب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مباراة النصر القادمة، المقرر أن تقام أمام الباطن ضمن منافسات الجوله الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد مباراة النصر والباطن في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

ومن المقرر أن يقع العالمي ضيفًا على الباطن مساء اليوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية "الناقل الحصري لمجريات دوري روشن السعودي بشكل حصري في الشرق الأوسط" جميع مجريات اللقاء المرتقب بين النصر والباطن مساء اليوم الخميس.

تعرف على التشكيل المتوقع للنصر أمام الباطن اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

يتساءل البعض عن التشكيل المتوقع أن يدخل له العالمي إلى أحداث اللقاء المرتقب أمام الباطن، والذي يأتي كالتالي..

من المتوقع أن يدخل جارسيا بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

دافيد أوسبينا.. في حراسة المرمى

وفي خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري

أندرسون تاليسكا، عبدالمجيد الصليهم، جوستافو لويس، سامي النجعي.. في الوسط

فينسنت أبو بكر، عبدالرحمن غريب.. الشق الهجومي.

تعرف على موقف النصر والباطن في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يرتكز العالمي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يقع الباطن بالمركز الأخير" دون نقاط".

كيف يدخل النصر إلى أحداث مباراة اليوم أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023؟

يدخل النصر إلى أحداث مباراة اليوم أمام أصحاب الديار بفوز مثير حققه على حساب ضمك بثنائية مقابل هدف.

كيف يدخل الباطن إلى أحداث مباراة اليوم أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023؟

يزحف الباطن إلى مباراة النصر بخسارة ثقيلة حققها عليها الاتفاق بثلاثية نظيفة في منافسات الجولة الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.