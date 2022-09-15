“عزم” توقع عقدا مع “المالية” بـ 16.5 مليو”عزم” توقع عقدا مع “المالية” بـ 16.5 مليون ريالن ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة المالية لتطوير البوابات الرقمية والتطبيقات الذكية لوزارة المالية بقيمة 16.5 مليون ريال. ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2023، 2024م

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