قد تسبب الوفاة.. 5 إشارات على سرعة انخفاض السكر في الدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت اختصاصية التغذية والخبيرة الدولية، بوني تاوب ديكس، إن هناك 5 إشارات مهمة حول الانخفاض السريع للسكر في الدم والذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وأوضحت “ديكس” أن تلك الإشارات هي:
– خفقان أو معدل ضربات قلب سريع.
-رعشة وتعرق.
-الجوع الشديد.
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-الدوار والضعف.
-القلق الشديد.
وبالإضافة إلى هذه الإشارات، لفتت “ديكس” إلى أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تعتمد أيضًا على ما إذا كان الشخص يعاني من حالات طبية معينة مثل مرض السكري، ولكن في كل الأحوال يمكن السيطرة على ذلك من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية، وفق ما نقله “العربية نت”.
ووفق الخبيرة، فإنه يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم، ولكن يبقى الهدف دائمًا هو الحفاظ على استقرارها ضمن النطاق الطبيعي.
ويعد السكر في الدم هو المصدر الرئيس للطاقة في الجسم، ويعتبر الحفاظ على المستويات الطبيعية أمر حيوي لصحة الإنسان بشكل عام.
وعندما يُترك انخفاض السكر في الدم دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفي حالات نادرة ربما يؤدي إلى الوفاة.
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