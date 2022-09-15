الصحة : أكثر من 44 ألف مستفيد من خدمات الطب المنزلي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة إنها قدّمت خدماتها عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية لـ 44113 مستفيداً، وذلك منذ بداية عام 2022م حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بزيادة عدد مستشفياتها التي تقُدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ليصل إلى 242 مستشفى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مبينة أن أجمالي عدد الزيارات المنزلية التي قامت الفرق الطبية بتنفيذها للمستفيدين بلغت 83532 زيارة، حيث بلغ عدد القوى العاملة في أقسام الرعاية الصحية المنزلية 2697 كادراً، منهم 418 طبيباً، و171 أخصائياً اجتماعيا، و214 أخصائيا للعلاج الطبيعي، و1058 تمريض، و87 أخصائي تغذية، و20 فني في العلاج التخصصي، و83 فني معلومات صحية، فيما بلغ عدد الفرق الطبية 505 فرق.

كما أشارت الوزرة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف المناطق، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.