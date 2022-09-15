“الأرصاد” : أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السابعة مساء.
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