“صحة الشعبة” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية فعّلت صحة الشعبة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمستشفى الشعبة العام مساء أمس، اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2022م ، تحت عنوان ‘تعلم الإسعافات الأولية مدى الحياة”، بحضور رئيس مركز شعبة نصاب خالد الجارد، وشملت الفعالية تقديم رسائل توعوية عن أهمية تعلم الإجراءات الصحيحة للإسعافات الأولية والتي تسهم في إنقاذ حياة المصاب بإذن الله، والمساعدة في الحفاظ على استقرار حالته والحد من المخاطر التي قد تحدث له، بالإضافة لبرنامج تثقيفي وورشة عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، بوجود المجسمات البشرية الاصطناعية، والأدوات الخاصة بالإسعافات الأولية وذلك لرفع مستويات الوعي الصحي والوقاية بين أفراد المجتمع.

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