محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية اختتم تعليم محافظة رفحاء أمس البرنامج التدريبي “الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد ” للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بقاعة عبادة بن الصامت المتوسطة. وهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، إلى التعريف ببيئة التعلم واستثمار مكوناتها بفاعلية وخصائص نمو الطلاب لكل مرحلة وطرق التعامل معها وتطبيقات تربوية لسمات النمو وكيفية التعامل مع مشكلات الطلاب، وإدارة البيئة الصفية من حيث بيئة التعلم مفهومها ومكوناتها وإدارتها، والمشكلات الصفية وأساليب وأنواع التواصل داخل بيئة الصف، إضافةً إلى التخطيط للتدريس والتقويم وتوضيح أهميته وأثره في تحقيق النجاح للمعلم والطالب.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم رفحاء يختتم برنامج “تهيئة المعلم الجديد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.