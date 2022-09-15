محمد بن مسعود - الدمام - طقس_المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع ومركز الرايس .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.