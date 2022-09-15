“الغذاء والدواء”: لا يوجد اختلاف في القيمة الغذائية بين البيض الأبيض والبني

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا يوجد اختلاف في القيمة الغذائية بين البيض الأبيض والبيض البني.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب عدم ترك الدجاج النيء خارج الثلاجة أو “الفريزر” أكثر من ساعتين، تجنباً لتكاثر الميكروبات عند ارتفاع درجة الحرارة.

وجاء تأكيد الهيئة، ردًا على أحد الأشخاص، حول منشور متداول يظهر فروقا بين البيض الأبيض والبني من حيث القيمة التغذوية.





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Source akhbaar24

