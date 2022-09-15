حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، ابها والباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.





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