حساس الهواء وظيفته وأسباب تلفه

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وظيفة حساس الهواء في السيارة، هي القيام بقياس كمية وحجم وكثافة الهواء الداخل الى المحرك، كما يقوم أيضاً إضافة إلى الوظائف السابقة بقياس درجة حرارة الهواء، ويرسل المعلومات الى كمبيوتر السيارة من أجل ضبط وتحديد كمية الوقود التي يجب حقنها في المحرك.

أسباب تلف حساس الهواء في السيارة

أسباب وعوامل تلف حساس الهواء مختلفة ومتعددة، ومن أهمها هو كالتالي:

– تراكم الغبار والزيت على المتحسسات الموجودة بداخله.

– دخول شوائب صلبة عبر هذا الحساس حيث تقوم باتلاف المتحسسات الموجودة داخله.

– بسبب نهاية العمر الإفتراضي للقطعة مع مرور الزمن نتجة لضعف واهتراء مكوناته الداخلية.

أهم الأكواد التي تظهر عند الفحص بكمبيوتر السيارة

عند تلوث الحساس تظهر هذه الأكواد P0171 / P0174

عند تلف الحساس أو وجود عطل به تظهر هذه الأكواد P0100 / P0101

أعراض تلف حساس الهواء في السيارات

عند تلف حساس الهواء في السيارة ستلاحظ بعض العلامات والأعراض، على محرك سيارتك واختلاف في الأداء فعندما تظهر لك هذه العلامات ندعوك الى القيام بفحص سيارتك ، حتى تتأكد من مصدر العطل وتتجنب مجموعة من المشاكل الأخرى التي قد تظهر بسبب تلف هذا الحساس، وأهم هذه الأعراض هي كالتالي:

– ملاحظة استهلاك وصرف زائد للوقود في سيارتك.

– ظهور لمبة تحذيرية على لوحة القيادة.

– ضعف في عزم المحرك وأدائه على الطريق.

– خروج دخان أسود من عادم السيارة.

– تأخير وصعوبة في تشغيل المحرك.

– ملاحظة تذبذب في عداد الإربي إم RPM.

– وفي بعض السيارات بعد التشغيل يتوقف المحرك عن العمل، وفي أخرى لاتشتغل السيارة بسبب هذا الحساس لكن في بعض الشركات فقط.

وننصحكم دائماً بخصوص الأعطال التي تظهر فيها لمبة تحذيرية على لوحة القيادة، القيام بفحص بالكمبيوتر في البداية دائماً حتى يتم تشخيص العطل وذلك قبل البدأ بالإصلاح.



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Source akhbaar24

