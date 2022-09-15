“إيجار”: تجديد العقد يستوجب شحن محفظة المؤجر بالرسوم خلال 90 يومًا

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تجديد عقد الإيجار يلزمه شحن المؤجر لمحفظته برسوم التجديد خلال 90 يومًا من العقد، وبعد ذلك يتجدد العقد تلقائياً في آخر 60 يومًا.
وبيّنت الشبكة أنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، على أن يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.
وجاء توضيح الشبكة، ردًا على أحد الأشخاص حول مدى إمكانية قيام المؤجر أو المستأجر بتجديد العقد دون وجود وسيط.
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Source akhbaar24
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