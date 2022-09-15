شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-9-2022 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مواجهات نارية، تقام مساء اليوم الخميس في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين بالمواعيد، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء

الاتحاد في مواجهة مرتقبة أمام الخليج

من المقرر أن يقع الخليج ضيفًا على الاتحاد مساء اليوم الخميس في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/203.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يحل صراع بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط، حيث يسعى الاتحاد إلى تحقيق فوز لا بديل عنه للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

بينما يسعى الخليج إلى تعزيز موقفه في جول ترتيب الدوري السعودي، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ انطلاق النسخة الجديدة من البطولة.

وفب السياق ذات يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 برصيد 7 نقاط، بينما يقع الخليج في الـ 14 حاصدًا في رصيده نقطة واحدة.

النصر ضيفًا ثقيلًا على الباطن

يقع العالمي ضيفًا على الباطن مساء اليوم الخميس الموافق في استكمال منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا الثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى النصر إلى استكمال قطار انتصاراته، بعد الفوز المثير الذي حققه في الجولة الماضية أمام ضمك، بينما يطمح الباطن إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي بتحقيق فوز يدفع الفريق للنهوض.

الجدير بالذكر يقع النصر في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يعاني الباطن في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

مواجهة قوية للاتفاق أمام الرائد

من المقرر أن يقع الرائد ضيفًا على الاتفاق مساء اليوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويقع الرائد في المركز العاشر من جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ 3 نقاط، بينما يرتكز الاتفاق في الثامن برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات اليوم في دوري روشن للمحترفين، ومسلم جميع مباريات البطولة في نسختها الجارية.