شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن السعودي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الخليج ضيفًا على اتحاد جدة مساء اليوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

تعرف على توقيت مباراة الاتحاد والخليج اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الخليج اليوم في دوري روشن السعودي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي التشكيل المتوقع لكتيبة سانتو أمام الخليج اليوم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي:-

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الخليج اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل سانتو إلى أحداث اللقاء بالتشكيل التالي..

مارسيلو جروهي.. «في حراسة المرمى»

أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هوساويد.. «في خط الدفاع»

حمدان الشمراني، طارق حامد، إيجور كورنادو، عبدالرحمن العبود.. «في خط الوسط»

رومارينهو، عبد الرازق حمد الله، هيلدر كوستا.. «في الهجوم »

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية "الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط" جميع مجريات اللقاء المرتقب بين الاتحاد والخليج.

تعرف على موقف الاتحاد والخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

يرتكز الاتحاد في المركز الثالث من جدولة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق تعادل وانتصارين.

بينما يقع الخليج في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، بعد تحقيقه هزيمتين وتعادل.

كيف يدخل الخليج والاتحاد إلى أحداث مباراة اليوم قي الدوري السعودي؟

يدخل الاتحاد إلى مجريات لقاء اليوم أمام الخليج بدفعة معنوية عالية، بعد الفوز المثير الذي حققه العميد على حساب الرائد بهدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

بينما تعادل الخليج أمام العادلة ليحقق النقطة الأولى له في دوري المحترفين بنسخته الجديدة 2022/2023.