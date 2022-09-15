شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإتحاد والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة موعد مباراة الإتحاد والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الإتحاد والخليج

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد والخليج اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الرابع من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023 في المواجهة التي ستقام على مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق فعاليات مباراة الإتحاد والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والخليج

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة الإتحاد والخليج عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي وجاءت ترددها على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

التشكيل المتوقع لمباراة الإتحاد والخليج

ومن المُتوقع أن يلعب فريق الإتحاد بالتشكيلة التالية: