‏سنن النبي المهجورة.. 11 كلمة تقال بعد قراءة القرآن وبعد الصلاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
السنن المهجورة عن النبي هي السنن القولية والفعلية التي سنها النبي – صلى الله عليه وسلم- وشاع تركها بين المسلمين في هذا الزمان، وهذه السنن المهجورة تتفاوت في منزلتها، فبعض السنن أكدها النبي – عليه السلام- وواظب عليها في السفر والحضر، وبعضها لم يواظب عليها، ومما واظب عليه النبي السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها، وكذلك الوتر، وركعتي الفجر.من سنن النبي المهجورة
قول “سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك”، بعد القيام من المجلس وبعد قراءة القرآن وبعد الصلاة.
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