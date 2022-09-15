أمير القصيم: مبادرة “موارد السقيا” ستكون وقفًا لتغذية المشاريع التي تحتاجها البادية

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أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن مبادرة موارد السقيا ستكون وقفًا لتغذية مشاريع السقيا، وإيجاد الآبار ومساقي الإبل والماشية في جميع النواحي التي تحتاجها البادية وأهل الإبل والماشية.
جاء ذلك بعد تدشين مبادرة موارد السقيا في “النقع” شمال شرق القصيم، بالإضافة إلى مورد السقيا بطريق قبة – سامودة، حيث تهدف المبادرة إلى إنشاء موارد مائية في أنحاء المنطقة، بإشراف من مؤسسة مجتمعي.
وأوضح الأمير فيصل أن سقيا الماء له أثرٌ عظيم بالأعمال الخيرية، من خلال مؤسسة مجتمعي التي تبحث عن كل ما يخدم المجتمع من الأعمال الخيرية من خلال توفير السقيا في جميع نواحي القصيم.
ودعا أهل الخير إلى الإسهام في السقيا في جميع المناطق لحفر الآبار وتوفير موارد الماء، مبدياً الاستعداد أن تكون هناك آبار موارد للسقيا باسم رجال الأعمال لكي يبقى هذا العمل إلى يوم الدين.
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Source akhbaar24
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