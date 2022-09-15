تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

︎ . سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام نظيره النمساوي ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتقدم فريق تشيلسي بهدف سجله لاعبه رحيم سترلينج بالدقيقة 48 قبل أن يتعادل ريد بول سالزبورغ بهدف في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه نوح أوكافور. ويتذيل فريق تشيلسي لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة، فيما رفع ريد بول سالزبورغ رصيده إلى النقطة 2 في المركز الثالث. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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