ختام مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال وذوي الإعاقة (صور)

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شهد رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان، أمس (الأربعاء)، الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال وذوي الإعاقة في دورتها رقم 26، وذلك بحضور وكيل إمارة مكة مشبب القحطاني.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الناشئة من المعوقين جسدياً وعقلياً على حفظ كتاب الله، وتدبر معانيه، وتأهيل الأطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم، وربط الناشئة من المعوقين بدينهم، وكتاب ربهم، ومجتمعهم المسلم.
وتبدأ الجوائز من 4 آلاف ريال حتى 10 آلاف ريال بحسب الترتيب والفروع.
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Source akhbaar24
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