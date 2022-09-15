شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجماهير النصر.. نجم الفريق جاهز لمباراة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب أبرز لاعبي النصر الأساسيين عن تشكيل الفريق أمام الباطن مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات دوري روشن السعودي 2022/2023، بسبب الإصابة.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية فإن لاجامي لا يزال يواصل برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي، بالإضافة إلى إجراء بعض التدريبات اللياقية الخفيفة تحت إشراف الجهاز الطبي، لحسم عودته سريعًا.

بشرى سارة لجماهير النصر.. لاجامي جاهز للاتحاد

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحيفة السعودية، فإن علي لاجامي جاهز لخوض لقاء النصر المرتقب أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على الباطن مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت أبو ظبي.

موقف النصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع العالمي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، وجاء ذلك بعدما حققت كتيبة العالمي انتصارين أمام الوحدة وضمك وهزيمة مفاجأة من التعاون.