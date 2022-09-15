شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. تحديد موعد عودة الثنائي وحديث سافيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 14 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الكشف موعد عودة الثنائي.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي التي جاءت كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. الكشف موعد عودة قفشة ومحمد شريف للتدريبات الجماعية

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، عن موعد عودة ثنائى الفريق محمد مجدى قفشة ومحمد شريف للمشاركة فى مران الفريق الجماعي.

وأكد طبيب الفريق، أن اللاعبيّن‏ يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما، بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

أخبار الأهلي اليوم.. أول تعليق من سافيو بعد التعاقد مع الأحمر



أكد البرازيلي برونو سافيو المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المفاوضات مع النادي تمت بسرعة خيالية، وجاهز لتسجيل وصناعة الأهداف.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدًا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

أخبار الأهلي اليوم.. تدريبات في الجيم وجلسة بين عبد الحفيظ وسافيو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش ‏استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش ‏الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على عقد جلسة مع برونو سافيو لاعب الفريق الجديد، من أجل التأكيد على أهمية وجوده بالفترة المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم.. سيراميكا يعلن عن التعاقد مع بيكهام ومحمد شكري

أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، ومحمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم لكل لاعب.

ووافق الأهلي على رحيل الثنائي، بعد رغبتهما في الخروج من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، في ظل صعوبة هذا الأمر مع الفريق.