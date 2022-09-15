شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد السفر لمواجهة بطل تشاد وجاهزية نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 14 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تحديد موعد السفر لمواجهة بطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك التي جاءت كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد السفر لمواجهة إيليكت التشادي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، موعد السفر، لمواجهة إيليكت التشادى، بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يسافر الفريق يوم الجمعة المقبلة، متوجها إلى الكاميرون استعدادًا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض.

أخبار الزمالك اليوم.. تدريبات خاصة على دقة التسديد



ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال عامل التسديد التي يتمكن فيها نجومه، من أجل حسم المباراة والعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.



أخبار الزمالك اليوم.. إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية

شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

وكان عاشور غاب عن تدريبات الفريق، بسبب معاناته من إصابة قوية تعرض لها خلال الأيام الماضية، قبل إعلان جاهزيته للمباراة.