الشباب ينفرد بصدارة دوري روشن بفوزه على العدالة في رابع الجولات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس حقق فريق الشباب الفوز بهدف دون مقابل على مضيفه العدالة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الأول، بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد العدالة عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

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