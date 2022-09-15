اليوم انطلاق منافسات الجولة الثانية في دوري زين لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - تفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من دوري زين البحرين لكرة السلة بإقامة مباراتين، إذ يواجه المنامة سترة في تمام الساعة 5.30 مساء، تعقبها مواجهة فريقي الأهلي والحالة عند الساعة 7.30، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتستكمل المنافسات يوم الثلاثاء بمواجهة مدينة عيسى والنويدرات وسماهيج مع الاتحاد، وتختتم يوم الأربعاء بموقعة الجارين المحرق والبحرين.

ويبحث المنامة والأهلي مساء اليوم عن الفوز الثاني على التوالي بعدما استهلا مشوارهما بعبور سماهيج والنجمة، وتصب الترشيحات لـ«حامل اللقب» المنامة والأهلي بتحقيق ذلك، لكن في المقابل هناك محاولات من فريقي سترة والحالة اللذين سيدخلان لقاءهما بشعار التعويض جراء خسارتهما في مباراتيهما الأولى أمام المنامة والبحرين.

ومع استمرار المنافسة بدورينا السلاوي، يبدو أن الأمور سوف تتصاعد في المنافسة وحسم التأهل بالدور المقبل، إلا أن المفاجآت واردة بشكل كبير خلال المنافسة، بداعي التغيرات التي جرت بين أغلب الفرق من حيث انتقال مجموعة مميزة من أنديتها إلى أخرى.