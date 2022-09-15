الرفاع والخالدية في سوبر الكرة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - تقام اليوم مباراة كأس السوبر البحريني عندما يلتقي الرفاع مع الخالدية على ملعب ستاد البحرين الوطني عند الساعة 6.30 مساء، في مواجهة يسعى كل منهما للتتويج بأول ألقاب الموسم الكروي.

وكان الرفاع حسم لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز بفارق 3 نقاط عن المنامة الوصيف ليحتفظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي، بينما حقق الخالدية أول القابه المحلية عندما تفوق على الرفاع الشرقي في المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة الملك «أغلى الكؤوس» بفارق ركلات الترجيح.

وتأتي المباراة على إثر انطلاق الموسم الكروي المحلي قبل أيام بالجولة الأولى من دوري ناصر بن حمد الممتاز، وستتوقف المسابقات المحلية بعد هذه المباراة لفترة تصل إلى 20 يومًا لارتباط المنتخب الوطني الأول بالتجمع الدولي لهذا الشهر، والذي سيخوض خلاله مباراتين وديتين دوليتين مع الرأس الأخضر 23 سبتمبر، ومن ثم مواجهة بنما يوم 27 سبتمبر.

وكان الرفاع خرج بفوز ثمين وقاتل على حساب الشباب بهدف دون رد، بينما خرج الخالدية خاسرًا مواجهته الافتتاحية في الدوري أمام الأهلي بهدف دون مقابل.

المعطيات الأولى لمواجهة السوبر تشير لصعوبتها على الفريقين وسط تكهنات بإثارة وندية بينهما، خصوصا مع التكافؤ في صفوفهما وخطوطهما بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين والمحترفين. ويضم الرفاع الكثير من اللاعبين الدوليين يتقدمهم محمد جاسم مرهون، كميل الأسود، رضا السيد عيسى وشقيقه هاشم، وحمد شمسان وعلي حرم، وهي الحال ذاتها مع الخالدية بوجود أحمد بوغمار، ضياء سعيد، عبدالله الهزاع، محمد الحردان ومهدي حميدان وغيرهم من اللاعبين.

المباراة هي المواجهة الأولى بين المدربين البرتغالي برونو للخالدية وعلي عاشور للرفاع، وكلاهما يعتمد على أسلوب مغاير في ظل معطيات المباراة الأولى لهما في الدوري، والخالدية يعتمد على أسلوب السرعة في التحولات، وهو ما أظهره في مواجهة الأهلي لا سيما في الشوط الأول، بينما يعتمد الرفاع كثيرًا على الاستحواذ وتغيير المراكز في منطقة المناورات.

والتقى الرفاع مع الخالدية في مواجهتين بدوري ناصر بن حمد في الموسم الماضي، وشهدتا تفوقًا واضحًا للرفاع عندما حقق الفوز في المباراتين بهدف دون رد.