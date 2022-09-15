عالي يتفوّق على الاتحاد في دوري الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - خطف عالي الفوز والنقاط الثلاث أمام الاتحاد بهدف دون رد في ختام الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ليحصد النقاط الثلاث ويشارك الاتفاق والمالكية صدارة الدوري، وهو الفوز الأول للفريق المنضم حديثا لعضوية الاتحاد البحرين لكرة القدم. وكان الوافدون الثلاثة؛ أم الحصم تعادل مع مدينة عيسى، بينما خسر بوري من البسيتين، واتحاد الريف أمام الاتفاق في الجولة الافتتاحية. ويدين عالي بفوزه الثمين للاعبه النيجيري فورتشن الذي سجل هدف الفوز في شوط المباراة الثاني، وتحديدا في الدقيقة 65. وقدم عالي مستوى فنيا جيدا في أول ظهور كانت له الأفضلية ونجح في السيطرة على مجريات اللعب، على رغم البداية الجيدة التي سجلها الاتحاد مع انطلاقة المباراة.

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