خالد بن حمد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نادي المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بعطاء نادي المحرق الممتد عبر العقود، ما يعكس تاريخه العريق كونه أقدم النوادي الرياضية في مملكة البحرين.

ونوّه سموه بجهود القائمين على النادي الذين واصلوا مسيرة التميز فيه، والتي أثمرت تحقيق نتائج مشرفة داخل وخارج المملكة، ما عزز من مكانة هذا النادي لدى محبيه ومتابعي كرة القدم البحرينية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، بمكتبه في قصر الوادي، الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق وأعضاء مجلس إدارة نادي المحرق، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.

واطلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال اللقاء على الخطط والبرامج المستقبلية التي سينفذها النادي خلال الفترة القادمة، بما يضمن تطوير مستوى الفرق الرياضية ومنتسبيها من الكوادر الإدارية والفنية والرياضية بالنادي، بالشكل الذي يدفعها للمشاركة المثالية والمنافسة في تحقيق المزيد من النجاحات، منوهًا سموه بأهمية مواصلة جهود التطوير ودعم الأجهزة الإدارية والفنية في الأندية الرياضية في مملكة البحرين لتستمر في العطاء والتميز وتحافظ على المستوى العالي من الأداء والتنافسية. من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق اعتزازه بلقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، منوهًا بجهود سموه ومتابعته ودعمه المستمر للرياضة البحرينية بأشكالها كافة، مثمنًا توجيهات سموه واهتمامه بمواصلة تطوير مستويات الأندية والأداء بما يرفد القطاع الرياضي في مملكة البحرين. وأشار إلى أن النادي يحرص على العمل وفق السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه، لتطوير مستوى الألعاب الرياضية بالنادي والرياضيين.