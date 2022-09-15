النجمة يكسب باربار في ختام الجولة الثانية لدوري خالد بن حمد لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - كسب فريق النجمة لقاء القمة مع نظيره فريق باربار في ختام مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك عندما فاز بنتيجة 23/27 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الأربعاء على صالة اتحاد اليد بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بفارق 4 أهداف، بواقع 10/14.
وحصد النجمة بانتصاره النقطة السادسة من انتصارين وصعد إلى صدارة الترتيب العام، بينما وصل باربار الى النقطة الثالثة من تعادل وخسارة.
ويدين النجمة في انتصاره الى حارسه الدولي محمد عبدالحسين الذي تصدّى لمحاولات باربار، خصوصا في الأوقات المهمة من المباراة، وهو ما حافظ للنجمة على التقدم، بالرغم من التكافؤ والتقارب في النتيجة في أغلب فترات المباراة، مع أفضلية نسبية لمصلحة النجمة الذي استفاد كثيرا من خبرة لاعبيه في التعامل مع ظروف المباراة.
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