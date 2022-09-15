ناصر بن حمد يعتمد سباقات الموسم الجديد للقدرة 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، برنامج سباقات الموسم الجديد للقدرة 2022-2023.

ووجّه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بالاستعداد المبكر للموسم الجديد 2022-2023 لسباقات القدرة.

وأكد سموه، أن الموسم الجديد من المؤكد أن يكون أكثر تنافس وقوة عطفًا على المستويات البارزة التي شهدها الموسم الماضي والنتائج الإيجابية التي حققها الفرسان في المحافل الخارجية طوال الفترة الماضية والتي كتبت فصول جديدة من النجاحات المتواصلة للقدرة البحرينية عبر حصد العديد من الإنجازات.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المستويات الفنية للفرسان تطورت كثيرًا من خلال كسب الخبرة والاحتكاك في المشاركات المختلفة السابقة، وقال سموه: «إننا حريصون على مواصلة دعم سباقات القدرة لمواصلة ريادتها، خصوصًا أن الموسم البحريني يعتبر محطة مهمة للفرسان من مختلف دول العالم الذين يحرصون على التواجد والمشاركة في البطولات والسباقات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة».

وأضاف سموه «دائمًا نحرص على تحقيق العديد من الأهداف في الموسم، ونتطلع لمواصلة تحقيق الاهداف في الموسم الجديد، وسيكون الموسمُ مليئًا بالإثارة والندية ونتمنى التوفيق والنجاح لكافة الاسطبلات والفرسان المشاركين».

6 سباقات

وسيشهد الموسم الجديد 2022-2023 إقامة 6 سباقات للقدرة على النحو الآتي:

– سباق القدرة التأهيلي الدولي (1) وسباقات تأهيلية محلية، يومي 14 و15 أكتوبر 2022، حيث سيتضمن سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباق تأهيلي محلي 40 و80 كم.

– سباق القدرة التأهيلي الدولي (2) وسباقات تأهيلية محلية، يومي 4 و5 نوفمبر 2022 وسيتضمن سباق دولي لمسافة 100 كم وسباق دولي لمسافة 120 كم، وسباق تأهيلي محلي لمسافة 40 و80 كم.

– بطولة العيد الوطني للقدرة يومي 9 و10 ديسمبر 2022 التي تتزامن مع احتفالات المملكة بعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والعيد الوطني المجيد، وستتضمن سباقات دولية لمسافة 120 و100 كم وسباق 160 كم، وسباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم.

– بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يومي 6 و7 يناير 2023، وستتضمن سباق دولي لمسافة 100 كم وسباق دولي /‏ محلي (للاسطبلات الخاصة) لمسافة 120 كم، وسباقات تأهيلية لمسافة 40 و80 كم.

– مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للفروسية وسباقات القدرة لفئات العموم والناشئين والاسطبلات الخليجية الخاصة، حيث سيقام المهرجان أيام 16 و17 و18 فبراير 2023، وسيتضمن سباق 120 كم محلي للإسطبلات الخليجية الخاصة، وسباق دولي لمسافة 120 كم للناشئين والشباب، وسباق دولي لمسافة 120 كم للعموم، وسباق دولي لمسافة 160 كم، وسباق دولي لمسافة 100 كم.

– وسيكون مسك ختام الموسم بإقامة بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يومي 17 و18 مارس 2023، وسيتضمن سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباق دولي /‏ محلي (أهالي) لمسافة 120 كم، وسباق دولي لمسافة 160 كم، وسباق تأهيلي محلي لمسافة 40 و80 كم.