انطلاق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - بحسب توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اتم الاتحاد البحريني لكرة اليد استعداداته لتدشين مسابقته ضمن مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب، التي تنطلق يوم غد الخميس أولى جولاته بإقامة خمس مباريات على صالة اتحاد اليد بأم الحصم ضمن منافسات الدور التمهيدي.

وتُعد مسابقة كرة اليد هي الرياضة الثانية التي تنطلق منافستها ضمن مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب بعد منافسات الكرة الطائرة، حيث تأتي هذه المبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ضمن خطة لبناء جيل منافس وقوي، مؤهل على كافة المستويات من خلال التركيز على الدوري المنتظم لأصغر فئة في سبع رياضات هي كرة اليد والطائرة والقدم والسلة، بالإضافة ألعاب القوى والدراجات وكرة الطاولة.

ويلتقي في المباراة الافتتاحية لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد فريقا باربار وتوبلي الساعة الرابعة والنصف، وتليها مباشرة مباراة النجمة والتضامن ثم الدير وسماهيج، فيما تقام في يوم الجمعة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتليها المباراة الثانية بين الشباب والاتفاق في الخامسة والربع مساءً.

من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة على أن توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يتمثل في الاهتمام بالقاعدة والعمل على صقل المواهب واعدادها للمنافسة على أعلى المستويات، مشيرًا إلى اهتمام سموه اللامحدود بالفئات العمرية، كونها تعتبر نواة المنتخبات الوطنية خلال السنوات القليلة المقبلة.

إسحاقي يُشيد بمبادرة خالد بن حمد

أشاد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بإطلاق سموه لمبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب المخصصة للفئات العمرية في عدد من الألعاب الرياضية بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحمل رؤى مستقبلية ونظرة ثاقبة من قبل سموه في خلق جيل قادر على تعزيز القاعدة الصلبة للرياضة البحرينية والمحافظة على ما حققته المملكة من مكانة متميزة في القطاع الرياضي. وأكد إسحاقي أن الاتحاد البحريني لكرة اليد سيكون داعمًا الى تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد بإقامة دوري خاص بالفئة العمرية تحت 14 سنة ووفق الإستراتيجية العامة التي تم وضعها لتحقيق الأهداف الرئيسية من هذه المبادرة.