محمد بن مسعود - الدمام - أظهر فيديو مؤلم تداولته وسائل الإعلام العربية للحظات انهيار الأم الأردنية «عبير»، بعد فقدها أبناءها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة، وذلك بعد عام من وفاة زوجها.
فيما تداول رواد مواقع التواصل فرحة أم أردنية أخرى حينما تمكنت فرق الإنقاذ المدني الأردنية، الأربعاء، من انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار.
ورصد المقطع الأم وهي تبكي فرحاً بنجاة رضيعتها بعد أن فقدت الأمل في استمرارها على قيد الحياة.
وارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة عمّان إلى 8 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.
وفي وقت سابق من اليوم، كان الأمن العام الأردني قد أعلن إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مشهد مفجع للحظات علم أردنية بفقد أطفالها الـ3 تحت أنقاض عمارة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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