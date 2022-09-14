شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. الاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق واستعدادات قوية لمباراة أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز أخبار نادي أهلي جدة اليوم الأربعاء الموافق 14/9، ويأتي ذلك في السطور التالية.

المحمدي يقترب من قيادة الأهلي

أشارت العديد من التقارير الصحفية في الساعات القليلة الماضية إلى اقتراب النادي الاهلي السعودي من حسم ملف المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لما أشارت إليه العديد من الأنباء فإن إدارة الراقي استقرت على تعيين نجم الفريق السابق صالح المحمدي، مديرًا فنيًا للأهلي السعودي خلال الفترة القادمة.

ويسعى الأهلي إلى التوقيع مع مدير فني جديد قيل مباراة الفريق القادمة أمام أحد، المقرر أن تقام مساء الجمعة القادم، واكدت العديد من التقارير الصحفية سابقًا على أن ما يعطل الصفقة هو « رغبة إدارة الراقي في توقيع عقد ينتهي بحلول نهاية الموسم الحالي».

الأهلي يواصل استعداداته لمباراة أحد

يستمر الراقي في مواصلة استعداداته القوية لمباراة أحد، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الأهلي وأحد القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

يقع أحد ضيفًا على الأهلي مساء الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري للجميع مباريات الدوري السعودي بالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يقع الراقي المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعد تحقيق تعادلين وفوز وخسارة منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.