شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو ينجو من أكبر أزماته في اتحاد جدة قبل مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، موقفه من الأزمة التي تواجهه قبل مواجهة الخليج، بدوري روشن السعودي.

ومن المنتظر أن يواجه نادي اتحاد جدة نظيره الخليج، مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن للمحترفين.

شراحيلي يغيب عن اتحاد جدة ضد الخليج

ويغيب أحمد شراحيلي مدافع العميد عن المباراة المرتقبة ضد الخليج، وهو ما يسبب أزمة كبرى للمدرب البرتغالي الذي يعتمد على خدماته.

ومن المقرر أن يستمر غياب شراحيلي عن اتحاد جدة لمدة 6 أسابيع، بسبب إصابته بقطع في رباط مفصل القدم، حيث يخوض فترة علاجية وتأهيلية.

وأشارت تقارير، إلى أن سانتو يفاضل بين عدة لاعبين لاختيار من يجيد اللعب كمدافع ثالث بجوار أحمد حجازي وعمر هوساوي، ولكنه استقر على الدفع بالوافد الجديد أحمد بامسعود، على أن يحتفظ حمدان الشمراني بمركزه كظهير أيسر.

سانتو يجري تعديلات في التشكيل ضد الخليج

وأضافت: "كما يتوقع أن يجري سانتو تعديلا على مركز الظهير الأيمن، محاولة منه للحفاظ على التنظيم الدفاعي للفريق".

واختتم فريق العميد، تحضيراته لمباراة الغد، حيث طالب سانتو لاعبيه بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات، والحرص على عدم فقدان الكرة أثناء الصعود الهجومي.