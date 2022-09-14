شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الشباب والعدالة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والعدالة بفوز الشباب بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.

ملخص وأهداف مباراة الشباب والعدالة

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم الشباب بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول الشباب من تسجيل هدف التقدم،، وفي الدقيقة الرابعة سجل كارلوس جونيور الهدف الأول لصالح فريق الشباب وبعدها حاول لاعبى العدالة من تسجيل هدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، ينتهى شوط المباراة الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.

وفي شوط المواجهة الثاني حاول لاعبى فريق العدالة من تسجيل هدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المواجهة بفوز الشباب بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الشباب

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة رقم 12 في المركز الأول بالعلامة الكاملة، بينما يتجمد رصيد العدالة عند النقطة رقم اربعة.

هدف المباراة الوحيد