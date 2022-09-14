شاهد.. صور تعرض لأول مرة لبعض أحياء جدة بعد الإزالة

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المناطق ـ أحمد حماد
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عددًا من الصور، لبعض أحياء مدينة جدة بعد إزالة العشوائيات.
وأظهرت الصور التي التقطها “فهد الطهيفاني” أحياء: الروابي، والجامعة، والبلد، ومدائن الفهد.
إزالة العشوائيات في جدة
وفي وقت سابق قال محمد البقمي، متحدث أمانة جدة، إنه من المستهدف إزالته 32 حيا عشوائيا في منطقة جدة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 30 حيا، والمتبقي سيتم إزالته في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن لجنة الأحياء العشوائية قدمت أكثر من 96 ألف خدمة لأصحاب العقارات التي تمت إزالتها، وتم تسكين أكثر من 20 ألف أسرة بشكل مؤقت، وتسليم 207 أسرة سكن دائم.
وأوضح متحدث أمانة جدة، أنه يتم توفير سكن مؤقت مجاناً للأسر غير القادرة حتى يتم استلامهم مبلغ التعويض أو تقديم سكن دائم لهم، مشيرا إلى أنه من المستهدف تسليم 4800 وحدة حتى عام 2023.
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Source almnatiq
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