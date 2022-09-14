جامعة الملك سعود و stc يتعاونان للتطوير والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي

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وَقَّعَت مجموعة stc وجامعة الملك سعود، مذكرةَ تفاهم لتمكين التطوير والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار اتفاقيات التعاون البحثي والأكاديمي المشترك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي من خلال مشاركة الخبرات العريقة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ سعياً لتمكين هذه التقنية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل الاستشارات في مجالات الابتكار، وتطوير المشاريع المشتركة التي تُمكن التدريب والتطوير والأنشطة المبتكرة.

وَقَّعَ الاتفاقيةَ كلٌّ من وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، ونائب رئيس مجموعة stc وعميد أكاديمية stc الدكتورة موضي الجامع، وذلك ضمن مشاركة الطرفين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة الرياض خلال المدة من 13 – 15 سبتمبر الجاري ،وتنظِّمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” (SDAIA).

وأكدَ الدكتور آل الشيخ دورَ جامعة الملك سعود الريادي في تنمية القدرات الوطنية والبحث والابتكار والتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية،إذْ تزخر الجامعة بالعلماء المتميزين والمراكز والكليات المتخصصة، واستمراراً لذلك تُوَقِّعُ الجامعةُ مذكرةَ التفاهم مع أبرز الشركات الوطنية، وأبرزها مجموعة stc؛ بهدف خلق فرص تعاون متينة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وأَكَّدَت الدكتورة الجامع حرصَ مجموعة stc على تطوير ودعم الكفاءات الوطنية؛ لخدمة شباب وشابات الوطن، وتوجيه وتطوير كفاءاتهم في قطاع التكنولوجيا عموماً،وتعزيز مؤهلاتهم في التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن أبرز المجالات التي سيعملُ عليها الطرفان من خلال هذه الاتفاقية هي المدن الذكية والصيانة الوقائية، ومواكبة الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار المتمثلة بالريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.

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Source almnatiq

