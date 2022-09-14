قطار الشباب يتخطى العدالة بهدف كارلوس جونيور (فيديو وصور)

︎ . فاز فريق الشباب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره العدالة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن. وسجل فريق الشباب مبكرًا بالتحديد عقب مرور 3 دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه كارلوس جونيور. ورفع نادي الشباب رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد العدالة عند نقطة في المركز 15 ـ قبل الأخير ـ. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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