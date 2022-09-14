ممثلةً في “سدايا”.. المملكة تنضم إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الأربعاء)، انضمام المملكة إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي.

وجاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وتمثل شراكة التنمية الرقمية شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية؛ لحل بعض القضايا الأكثر تحدياً.

وتسهم المملكة ممثلةً في “سدايا”، بصفتها عضواً جديداً في الشراكة؛ بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تطوير قدرات البيانات، وتسريع استخدام الأدوات الرقمية، ومشاركة خبرات المملكة وقدراتها من أجل تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية، كما سيتم العمل مع مجموعة مختارة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، الذين يعملون معاً لتعزيز جهود الدول النامية؛ لتمكين التنمية الرقمية.

وتتطلع المملكة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الجهود التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي.



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Source akhbaar24

